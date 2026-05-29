Врач рассказала о симптомах мышиной лихорадки

Врач Чернышова: мышиная лихорадка начинается как обычная вирусная инфекция
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (мышиная лихорадка), которая относится к вирусным заболеваниям и передается через грызунов, начинается как обычная вирусная инфекция или грипп. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог Надежда Чернышова.

«Резко поднимается температура, появляются сильная головная боль, слабость, плохое самочувствие и боли в мышцах. Часто бывает покраснение глаз, а затем может появиться симптом капюшона — краснеют лицо, шея и верхняя часть туловища», — рассказала терапевт.

По ее словам, после этого на коже могут возникнуть мелкие кровоизлияния, которые иногда группируются в полосы, похожие на след от удара хлыста. К наиболее тревожным признакам болезни Чернышова отнесла нарушение работы почек. В результате через несколько суток после начала болезни у пациента может резко уменьшиться количество мочи, вплоть до полной остановки ее выделения. При появлении таких симптомов она призвала обратиться к врачу.

Врач-инфекционист Владимир Неронов до этого рассказал «Газете.Ru», что с началом дачного сезона важно помнить о риске заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, или мышиная лихорадка) при работах на участках, в подвалах и сараях. Заболевание вызывается хантавирусами, основными переносчиками которых являются дикие грызуны.

