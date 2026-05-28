В России воссоздадут расформированное в 2007 году танковое училище

Евгений Биятов/РИА Новости

В России будет воссоздано Челябинское высшее танковое командное училище, расформированное в 2007 году. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовых актов.

«Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Челябинское высшее танковое командное училище» Министерства обороны Российской Федерации», — сказано в документе.

Основными задачами учреждения будут реализация образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, дополнительного профессионального обучения, а также проведение научной и научно-исследовательской работы в интересах обороны.

Согласно распоряжению правительства, Министерству обороны России предстоит до 1 августа провести организационные мероприятия, в четырехмесячный срок утвердить устав нового учреждения и обеспечить его государственную регистрацию, а также в течение шести месяцев закрепить за училищем недвижимое имущество.

История Челябинского высшего танкового командного училища началась 30 ноября 1966 года с подписания приказа командующего Уральским военным округом о его учреждении. Зимой 1967 года был назначен преподавательский состав, а в апреле следующего года училищу вручили Боевое знамя с присвоением почетного наименования «имени 50-летия Великого Октября».

В ноябре 1998 года оно стало Челябинским танковым институтом, который просуществовал до 31 декабря 2007 года согласно постановлению правительства РФ от 19 апреля 2007 года о ликвидации, и уже 22 мая 2007 года приказом командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа (ныне — Центральный военный округ) институт был расформирован.

Ранее Минобороны отказалось упрощать набор в военные вузы.

 
