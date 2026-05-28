В Москве суд вернул девушке квартиру, которую продавщица пыталась отнять по «схеме Долиной»

РЕН ТВ: в Москве девушке вернули квартиру после четырех лет судов с пенсионеркой

В Москве суд вернул девушке квартиру, которую продавщица пыталась у нее отнять по «схеме Долиной». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Разбирательства длились четыре года. Девушка в 2022 году оформила сделку на покупку жилья квартиры у пенсионерки, которая предоставила все справки о психическом здоровье и выписки из банка. Получив деньги, она попросила неделю на сборы. Однако в день передачи ключей вместо встречи с покупательницей пожилая женщина поехала к военкомату и бросила туда «коктейль Молотова».

За поджог ей дали два года условно. После этого она объявила себя жертвой аферистов, потребовала аннулировать продажу кваритры и объявила себя банкротом. Покупательница осталась без денег и с ипотекой на 30 лет.

В результате 28 мая столичный суд окончательно признал сделку действительной. Теперь законная владелица квартиры получит исполнительный лист.

Ранее в Госдуме предложили раз и навсегда решить проблему «схемы Долиной».