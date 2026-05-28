Хинштейн рассказал о других фигурантах в деле чиновника Минтранса РФ Васильченко

Хинштейн: вместе с Васильченко были задержаны и другие лица

По делу директора департамента Министерства транспорта РФ Александра Васильченко задержаны и другие лица. В их числе замглавы «Центра транспортных услуг» Григорий Богачев, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Наряду с Васильченко — задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ «Центр транспортных услуг» Григорий Богачев», — написал глава региона.

До этого агентство ТАСС, ссылаясь на источник, писало, что задержание Васильченко связано с его работой в администрации Курской области.

О деле в отношении чиновника стало известно в четверг, 28 мая. Чиновнику выдвинуты обвинения в получении взятки. По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год Васильченко, занимая должности первого заместителя председателя комитета транспорта и дорог, а затем первого заместителя профильного ведомства Курской области, получил взятку в особо крупном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.

