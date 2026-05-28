Появились подробности о задержании директора департамента Минтранса России

ТАСС: претензии к арестованному Васильченко связаны с работой в Курской области

Задержание директора департамента Министерства транспорта РФ Александра Васильченко связано с его работой в правительстве Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По решению Басманного районного суда Москвы Васильченко был помещен под стражу до 25 июля.

О задержании Васильченко стало известно 28 мая. Чиновнику выдвинуты обвинения в получении взятки. По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год Васильченко, занимая должности первого заместителя председателя комитета транспорта и дорог, а затем первого заместителя профильного ведомства Курской области, получил взятку в особо крупном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.

