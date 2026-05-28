Экс-супруг ворвался в квартиру россиянки, поставил ее на колени и насильно остриг волосы

На Урале экс-супруг ворвался в квартиру 32-летней многодетной матери и насильно остриг ей волосы. Об этом сообщает ural.kp.ru.

Инцидент произошел 15 мая. Психолог и мать троих детей находилась одна в съемной квартире и ждала друга, поэтому на звонок открыла не глядя. Однако на пороге стоял бывший муж, который схватил ее за шею, поставил на колени и насильно остриг ее длинные волосы.

По словам пострадавшей, он унижал и оскорблял ее, не давая выйти. Подоспевший друг попытался вмешаться — мужчины подрались. Женщина выбежала на балкон и закричала, после чего экс-супруг ударил ее, чтобы замолчала. Позже он силой затолкал друга пострадавшей в лифт и нанес ему несколько ударов по лицу. На шум сбежались соседи и стражи порядка.

У женщины диагностировали ушиб мягких тканей. У ее друга оказалась сломана нога. Возбуждено уголовное дело об истязании.

Сам нападавший заявил адвокату, что жену не бил, а ножницы попались под руку случайно. По словам агрессора, он действовал в состоянии аффекта и лишь унизил ее. Он также заявил, что сам выберет бывшей супруге нового спутника. Правоохранители допросили мужчину и отпустили.

Ранее стало известно, что петербуржец, обливший бывшую кислотой, перед этим носил ей по два цветка и угрожал.

 
