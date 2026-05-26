Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Петербуржец, обливший бывшую кислотой, перед этим носил ей по два цветка и угрожал

«Известия»: мужчина, обливший бывшую кислотой в Петербурге, угрожал ей
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге мужчина, который из мести изрезал и облил бывшую кислотой, перед этим угрожал ей и носил по два цветка. Об этом со ссылкой на отца пострадавшей сообщают «Известия».

По словам мужчины, за несколько месяцев до нападения нападавший угрожал, что физически устранит родных девушки и ее саму. Она написала заявление в полицию, однако это не помогло — преследователь перешел к действиям. Он стал приносить к дому, где пострадавшая проживала с подругой, по два цветка.

«Намекал: мол, все, ты не жилец», — пояснил отец пострадавшей.

В итоге мужчина подговорил знакомую прикинуться покупательницей ноутбука, чтобы подобраться к бывшей. На встречу вместо «покупательницы» он пришел сам и совершил нападение. Сейчас пострадавшая остается в реанимации, у нее тяжелые ожоги от кислоты. Она плохо видит и не может говорить.

Мужчина решил отомстить своей бывшей девушке и нанес ей визит, вооружившись пистолетом, газовым баллончиком, ножом и кислотой. Он вылил химикаты на голову девушке, лицо, шею и руки, а также стрелял в нее и нанес удары ножом. Позже он заявил журналистам, что «любое предательство, измена должна наказываться».

Ранее в Петербурге арестовали мужчину, который изрезал и облил кислотой бывшую.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!