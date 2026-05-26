Петербуржец, обливший бывшую кислотой, перед этим носил ей по два цветка и угрожал

В Петербурге мужчина, который из мести изрезал и облил бывшую кислотой, перед этим угрожал ей и носил по два цветка. Об этом со ссылкой на отца пострадавшей сообщают «Известия».

По словам мужчины, за несколько месяцев до нападения нападавший угрожал, что физически устранит родных девушки и ее саму. Она написала заявление в полицию, однако это не помогло — преследователь перешел к действиям. Он стал приносить к дому, где пострадавшая проживала с подругой, по два цветка.

«Намекал: мол, все, ты не жилец», — пояснил отец пострадавшей.

В итоге мужчина подговорил знакомую прикинуться покупательницей ноутбука, чтобы подобраться к бывшей. На встречу вместо «покупательницы» он пришел сам и совершил нападение. Сейчас пострадавшая остается в реанимации, у нее тяжелые ожоги от кислоты. Она плохо видит и не может говорить.

Мужчина решил отомстить своей бывшей девушке и нанес ей визит, вооружившись пистолетом, газовым баллончиком, ножом и кислотой. Он вылил химикаты на голову девушке, лицо, шею и руки, а также стрелял в нее и нанес удары ножом. Позже он заявил журналистам, что «любое предательство, измена должна наказываться».

