В Британии на берегу нашли сотни кошачьих акул

В Британии на берегу нашли сети с сотнями акул. Об этом сообщает BBC News.

Сначала на пляже в районе села Саундерсфут обнаружили кошачьих акул. Позже 65-летняя медсестра Полин Моррис нашла сеть с акулами недалеко от городка Барри-Порт. Оба инцидента, как уточняется, произошли в Уэльсе.

Моррис призналась, что была в шоке от увиденного.

«Это была довольно большая площадь, покрытая рыбами и акулами в большой сети», — сказала она.

Моррис предполагает, что кошачьих акул сбросили с рыболовецкого судна.

Кошачьи акулы обладают удлиненным телом. Длина разных видов от 21 см до 1,7 м. Максимальная масса составляет около двух килограмм. Продолжительность жизни — примерно 12 лет. Окраска у разных видов также сильно отличается: от песочного с мелкими пятнами до яркого мраморного или черного. Питаются беспозвоночными и более мелкой рыбой. Этот вид акул встречается у атлантических берегов Европы, а также в Средиземном и Мраморном морях, в Черном море периодически появляются у берегов Турции.

Этот вид хищников не опасен для человека.

