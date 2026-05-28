В Москве таксист помог спасти задыхающуюся собаку

Московский таксист помог спасти собаку породы шпиц, которой срочно потребовалась помощь ветеринаров. Подробности приводит Telegram-канал Baza.

Пассажирка просила как можно быстрее отвезти ее с собакой в ветеринарную клинику — пес задыхался. Счет шел на минуты, поэтому водитель Сергей доехал максимально быстро. Навигатор сообщал, что пункта назначения нужно ехать полчаса, однако ему удалось это сделать за 18 минут.

Сэкономленное время врачи применили по назначению, у собаки диагностировали коллапс трахеи. Животное удалось спасти.

Хозяйка пса предложила водителю деньги на покрытие штрафов за нарушения, которые пришлось допустить ради спасения шпица. Сергей отказался. Он посчитал, что эта история должна быть услышана людьми — чтобы подать им пример.

«Никогда нельзя проходить мимо, если кому-то требуется помощь. Я надеюсь, моему примеру последуют другие», — сказал Сергей.

До этого в Ленинградской области служебный пес по кличке Ямато спас потерявшегося семилетнего мальчика. Все произошло в поселке Бугры. Как рассказали полицейским родители, мальчик вышел гулять во двор, а спустя некоторое время они не смогли его найти на детской площадке.

Ранее в Ханты-Мансийске полицейский спас 10-летнюю девочку из горящего дома.

 
