Во Франции отменили указы о рабстве двухвековой давности

La Provence: Франция отменила указы о рабстве почти 200-летней давности
Нижняя палата французского парламента единогласно проголосовала за отмену «Черного кодекса» (Code Noir), регулирующего рабство во всех колониях страны. Об этом сообщает издание La Provence.

Подписанный в 1685 году Людовиком XIV и состоящий из 60 статей, кодекс классифицировал рабов как «движимое имущество». Людей можно было продавать и покупать, а также заставлять выполнять тяжелую физическую работу. Кроме того, в кодекс были включены наказания за побег — от отрезания ушей до высшей меры.

Выступая в Национальном собрании, министр по делам заморских территорий Наима Мучу призвала удалить «этот позорный текст из правовой системы», несмотря на то что он фактически давно утратил свою силу. По словам Мучу, его отпечаток до сих пор ощутим.

Эксперты говорят, что отмена кодекса имеет символический, а не юридический смысл. По их словам, это очередной этап переосмысления прошлого европейского государства. Теперь законопроект должен быть рассмотрен сенатом. Однако он уже получил позитивную оценку от французского президента Эммануэля Макрона, следует из материала La Provence.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области будут судить мужчину, державшего людей в рабстве.

 
