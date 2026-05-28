Стопроцентный выигрыш: россиянин грабил призовые автоматы при помощи лазера

Волгоградец похищал из призовых автоматов в краснодарских супермаркетах деньги и сотовые телефоны, прожигая веревки с выигрышем при помощи лазера. Об этом сообщили в местной полиции.

В полицию обратился владелец сети магазинов. Он сообщил о краже мобильных телефонов и денежных средств из призовых автоматов, находящихся в торговых залах супермаркетов Прикубанского района Краснодара. Ущерб оценивается в 36 тысяч рублей.

По подозрению в преступлении был задержан ранее судимый 24-летний мужчина, уроженец Волгоградской области.

«В отделе полиции предполагаемый злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что срезал веревочные крепления с призами с помощью лазерного луча, направляя его на товар через стекло», — говорится в сообщении.

Мужчина признался, что позже продавал мобильные устройства, а выручку тратил на свои нужды. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Хабаровске 35-летний аферист обокрал женщину и пытался сбежать от силовиков, выпрыгнув из окна. После этого беглеца госпитализировали, его жизни ничто не угрожает, он находится под присмотром. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Ранее московский студент обокрал квартиру в Красноярске по приказу мошенников.