Дагестанский маршрутчик запер пассажирку в салоне и предложил провести время вместе

В Дагестане маршрутчик запер 49-летнюю женщину в салоне, чтобы пофлиртовать с ней. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел 27 мая в Махачкале. Женщина ехала в маршрутке и в какой-то момент все попутчики вышли, а ей требовалось двигаться дальше. Водитель понял это и начал оказывать пассажирке знаки внимания.

После этого мужчина заблокировал двери и отказался выпускать женщину. В этот момент он предложил ей провести время вместе.

Запертая пассажирка подняла шум и вызвала на место правоохранителей. Только после этого ее освободили.

Водителя задержали. Сотрудники Следственного комитета начали проверку по статье о незаконном лишении свободы.

