Читинский таксист заманил двух девочек в машину и, угрожая пистолетом, увез к реке

В Забайкалье таксиста арестовали за похищение двух девочек

Жителю Забайкальского края избрали меру пресечения после похищения детей. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел в поселке Оловянная. По данным издания, 54-летний мужчина из Читы предложил двум девочкам помыть его машину. За это он хотел дать им деньги, но, несмотря на вознаграждение, дети отказались и попытались уйти.

После этого таксист затолкал их в машину. Девочки сопротивлялись и кричали, но эффекта это не возымело. В салоне россиянин стал угрожать несовершеннолетним пистолетом, который внешне был похож на боевой.

В результате они втроем приехали на берег реки Онон. Что именно произошло не уточняется, но на месте девочки смогли сбежать через кусты.

«Несовершеннолетние пережили сильный стресс. По данным следствия, мужчина причинил им физическую боль и моральный вред», – сообщается в публикации.

Суд отправил читинца под стражу на два месяца.

