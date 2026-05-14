Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Читинский таксист заманил двух девочек в машину и, угрожая пистолетом, увез к реке

В Забайкалье таксиста арестовали за похищение двух девочек
Pixabay

Жителю Забайкальского края избрали меру пресечения после похищения детей. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел в поселке Оловянная. По данным издания, 54-летний мужчина из Читы предложил двум девочкам помыть его машину. За это он хотел дать им деньги, но, несмотря на вознаграждение, дети отказались и попытались уйти.

После этого таксист затолкал их в машину. Девочки сопротивлялись и кричали, но эффекта это не возымело. В салоне россиянин стал угрожать несовершеннолетним пистолетом, который внешне был похож на боевой.

В результате они втроем приехали на берег реки Онон. Что именно произошло не уточняется, но на месте девочки смогли сбежать через кусты.

«Несовершеннолетние пережили сильный стресс. По данным следствия, мужчина причинил им физическую боль и моральный вред», – сообщается в публикации.

Суд отправил читинца под стражу на два месяца.

Ранее компания мужчин похитила женщину и изнасиловала на глазах у коллеги.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!