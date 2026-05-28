Гастроэнтеролог объяснил, почему нельзя есть фрукты на десерт после обеда

Kabachki.photo/Shutterstock/FOTODOM

Фрукты после обеда часто попадают в списки «запрещенных» продуктов, хотя сам по себе фруктовый десерт не вредит пищеварению. Почему же могут возникать неприятные ощущения, «Газете.Ru» рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

Врач объяснил, что неприятные ощущения обычно появляются, когда человек уже плотно поел, а потом добавил сверху еще и яблоко, апельсин или другой фрукт. «Фрукты на десерт после обеда есть можно, и во время обеда есть можно. Все ели и утку, и курицу с яблоками, с апельсином, в салатах часто бывает ананас — почему их нельзя есть? Кого-то может просто вздуть, когда человек уже наелся и сверху добавил еще фруктов», — прокомментировал Симаков.

Отдельно значение имеет и переносимость конкретных продуктов, продолжил эксперт. У одних людей яблоки, груши, виноград или сухофрукты действительно чаще вызывают газообразование, у других такой реакции нет. Поэтому оценивать нужно не мифический запрет на фрукты после обеда, а собственное самочувствие и размер порции.

Если после фруктового десерта регулярно появляются вздутие, урчание или тяжесть, стоит посмотреть на рацион в целом, например, насколько плотным был обед, как быстро человек ел и не было ли переедания. В такой ситуации разумнее уменьшить порцию или выбрать более комфортный для себя вариант, чем полностью отказываться от фруктов.

«То есть дело не в том, что фрукты нельзя есть после обеда. Просто когда человек уже объелся и сверху еще добавил фруктов, желудку становится тяжело», — подвел итог Симаков.

