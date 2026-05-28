Скончался один из создателей герба России

Ушел из жизни ученый-математик, почетный член Российской академии художеств (РАХ), народный художник России, один из разработчиков герба России Владимир Никонов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе РАХ.

Художник скончался 22 мая. Прощание с Никоновым прошло 28 мая на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

«Доктор технических наук являл собой редкое сочетание художника и ученого. Обе стороны своего дарования он реализовал на высочайшем уровне», — отметили в академии.

Там подчеркнули, что Никонов олицетворял «гармоничное соединение высоких начал науки и искусства», именно на этом «базируются изначальные принципы и цели создания Российской академии художеств и наук».

Как художник Никонов был создателем большого количества произведений в редкой на сегодняшний день технике живописной миниатюры. Кроме того, художник плодотворно работал в области фалеристики и геральдики. В академии напомнили, что Никонов являлся одним из разработчиков государственного герба России, наград и символики некоторых ведомств, силовых министерств и общественных организаций.

Президент РАХ Василий Церетели и научно-творческий коллектив академии выразили соболезнования семье и коллегам ученого.

Ранее умер боровский «Бенкси».

 
