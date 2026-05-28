Иностранца приговорили к 20 годам за подготовку теракта в российском городе

Иностранца приговорили к 20 годам за подготовку теракта в Ессентуках

Южный окружной военный суд приговорил жителя иностранного государства к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта на Ставрополье. Об этом пишет ТАСС, приводя данные прокуратуры.

«Подсудимый, действуя по заданию участника террористической организации, планировал совершить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры в городе Ессентуки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что обвиняемый прибрел в магазинах компоненты для создания самодельного взрывного устройства, их обнаружили у него в квартире. Суд вынес мужчине приговор в виде 20 лет лишения свободы, из которых первые пять он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Недавно суд приговорил жителя Керчи к принудительному лечению в психиатрической больнице за подготовку теракта. Уточняется, что мужчина готовился устроить теракт на железной дороге по заданию спецслужб Украины. Он также закупил все необходимое для создания взрывного устройства, но совершить планируемое ему не позволили спецслужбы.

