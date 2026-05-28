Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Иностранца приговорили к 20 годам за подготовку теракта в российском городе

Иностранца приговорили к 20 годам за подготовку теракта в Ессентуках
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Южный окружной военный суд приговорил жителя иностранного государства к 20 годам лишения свободы за подготовку теракта на Ставрополье. Об этом пишет ТАСС, приводя данные прокуратуры.

«Подсудимый, действуя по заданию участника террористической организации, планировал совершить взрыв на объекте железнодорожной инфраструктуры в городе Ессентуки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что обвиняемый прибрел в магазинах компоненты для создания самодельного взрывного устройства, их обнаружили у него в квартире. Суд вынес мужчине приговор в виде 20 лет лишения свободы, из которых первые пять он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима.

Недавно суд приговорил жителя Керчи к принудительному лечению в психиатрической больнице за подготовку теракта. Уточняется, что мужчина готовился устроить теракт на железной дороге по заданию спецслужб Украины. Он также закупил все необходимое для создания взрывного устройства, но совершить планируемое ему не позволили спецслужбы.

Ранее россиянка получила 16 лет за подготовку теракта против генерала Минобороны.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!