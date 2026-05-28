Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Урале подросток зверски расправился с незнакомой многодетной матерью

В Нижнем Тагиле подростка осудили за расправу над случайной женщиной
Виталий Белоусов/РИА Новости

15-летний подросток из Нижнего Тагила получил срок за расправу над незнакомой женщиной. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, несовершеннолетний решил «из хулиганских побуждений» расправиться с человеком, который первым встретится ему на пути.

Увидев заходившую в подъезд женщину, он пошел за ней и в какой-то момент, схватившись за нож, резко нанес удар в живот. Прибывшие на место медики оказали всю необходимую помощь, но спасти пострадавшую не смогли. Известно, что она была многодетной матерью.

Как сообщает Е1, молодого человека изначально отправили под домашний арест, но он снял браслет и скрылся. Спустя пять дней его нашли. Школьника признали вменяемым.

«Защитник настаивал на оправдании несовершеннолетнего. Сам подросток в последнем слове вину не признал и не раскаялся в содеянном», – рассказали в пресс-службе судов.

Суд приговорил юношу к шести годам и четырем месяцам лишения свободы. Помимо этого, его обязали выплатить компенсацию 1,5 миллиона рублей семье пострадавшей.

Ранее в Бурятии юноша с приятелем решил помочь мужчине на трассе и не выжил.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!