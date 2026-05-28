На Урале подросток зверски расправился с незнакомой многодетной матерью

В Нижнем Тагиле подростка осудили за расправу над случайной женщиной

15-летний подросток из Нижнего Тагила получил срок за расправу над незнакомой женщиной. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, несовершеннолетний решил «из хулиганских побуждений» расправиться с человеком, который первым встретится ему на пути.

Увидев заходившую в подъезд женщину, он пошел за ней и в какой-то момент, схватившись за нож, резко нанес удар в живот. Прибывшие на место медики оказали всю необходимую помощь, но спасти пострадавшую не смогли. Известно, что она была многодетной матерью.

Как сообщает Е1, молодого человека изначально отправили под домашний арест, но он снял браслет и скрылся. Спустя пять дней его нашли. Школьника признали вменяемым.

«Защитник настаивал на оправдании несовершеннолетнего. Сам подросток в последнем слове вину не признал и не раскаялся в содеянном», – рассказали в пресс-службе судов.

Суд приговорил юношу к шести годам и четырем месяцам лишения свободы. Помимо этого, его обязали выплатить компенсацию 1,5 миллиона рублей семье пострадавшей.

