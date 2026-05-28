В Бурятии юноша с приятелем решил помочь мужчине на трассе и не выжил

В Бурятии мужчина получил срок за расправу над решившим помочь ему юношей

В Бурятии суд вынес приговор мужчине, который расправился с желавшим помочь ему мужчиной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, перед инцидентом фигурант дела поссорился с супругой и выпил. После этого он отправился гулять по автодороге Р-258 по направлению в Улан-Удэ.

На трассе его заметили проезжавшие мимо молодые люди. Подумав, что ему нужна помощь, незнакомцы вышли из машины. Мужчина тем временем стал их оскорблять, после чего схватился за нож и ударил 18-летнего юношу в бедро, голень и подбородок.

«Одному из потерпевших удалось оттолкнуть нападавшего, после чего он усадил раненного друга в машину и повез в ближайшее отделение скорой медицинской помощи», – сообщается в публикации.

Спасти 18-летнего юношу не смогли. Агрессора задержали, в его отношении возбудили уголовное дело.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы, их он проведет в колонии строго режима. Также его обязали выплатить пострадавшим компенсацию в размере более 1,2 миллиона рублей.

