Компания мужчин похитила туристку в центре города и насиловала три дня

В Риме более 20 мигрантов задержали после изнасилования женщины
Гражданка Колумбии стала жертвой насилия во время путешествия в Рим. Об этом сообщает Leggo.

К моменту произошедшего 32-летняя женщина уже около десяти дней находилась в стране. Перед похищением около ресторана в центре города к ней подсел мужчина и предложил гашиш.

Когда пострадавшая согласилась, мужчина попросил следовать за ним и спустя полчаса пути завел в место, где несколько его друзей силой погрузили женщину в фургон и увезли.
В заброшенном здании туристку избивали и насиловали. Ей также давали наркотики, чтобы она не могла адекватно реагировать на происходящее и сбежать.

Только спустя три дня она смогла сбежать. Местные жители заметили ее голой на улице, и, узнав о ситуации, вызвали экстренные службы.

В результате пять человек арестовали. Во время рейда в место жительства фигурантов полицейские выявили 22 нелегальных мигранта, из которых 11 депортировали.

Ранее мужчина шантажом заставил родственницу пойти в лес и изнасиловал с друзьями.

 
