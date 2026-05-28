В Госдуме сомневаются, что 12-летним детям нужно работать летом

Детский омбудсмен Москвы заявила, что подростки хотят летом получить «копеечку», и предложила разрешить подработки 12-летним детям. Председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» сочла идею неприемлемой. Тяжело предположить, с какой работой справится 12-летний ребенок, подчеркнула она.

«А мне бы хотелось, чтобы дети летом имели возможность отдохнуть. 12 лет — это тот самый возраст, когда формируется и физика, и психика. Нельзя, чтобы дети думали только о копеечке. Понимаете, общество потребления начинается с этого, когда наши омбудсмены рекомендуют детям думать о копеечке. Ну, друзья мои, об этом должны думать мы, взрослые — о том, чтобы дети бесплатно учились, лечились, бесплатно отдыхали. Поэтому задача моя на сегодняшний день другая — сделать так, чтобы каждый ребенок имел возможность отдохнуть в загородном лагере. И хорошо, если он отдохнет 21 день в загородном, 21 день в пришкольном лагере. Это будет просто замечательно, но при этом мы должны обеспечить воспитательные программы таким детям, и спортивные. Я не знаю, какого рода труд, высококвалифицированный в кавычках, можно предложить двенадцатилетнему ребенку», — отметила депутат.

По мнению Останиной, никакой родитель не отпустит ребенка в возрасте 12 лет на работу.

«Ответственность за таких детей несут родители. Ну кто из родителей отпустит своего ребенка? Слушайте, это так небезопасно стало сегодня. Поэтому мне кажется странным такое предложение, которое ведет к тому, что мы с раннего детства говорим, что главное для наших детей — это не учиться, развивать интеллект, не получать новые знания, не заниматься спортом, не заниматься творчеством, а главное — это зарабатывать. Чтобы снова потом приобрести себе машину, квартиру и хвастать друг перед другом вот этими покупками. Повторяю, что идеология общества потребления в этом предложении реализуется на все 100%. Мне кажется это странным. В Думе только вчера обсуждали, председатель поддержал, что каждый ребенок должен обязательно отдохнуть, оздоровиться», — подытожила она.

По словам детского омбудсмена Москвы Ольги Ярославской, необходимо поменять трудовое федеральное законодательство, ее слова приводит агентство РИА Новости. Ярославская отметила, что подростки изъявляют желание подработать начиная с 12 лет, хотя и не на протяжении всего лета.

В России, согласно федеральному закону, минимальный трудовой возраст — 14 лет. Подростков могут допустить только к легкой работе и с письменного согласия родителей.

Ранее в Госдуме заявили, что переработки в 2 раза — добровольное дело россиян.