В чешском отеле горничная по ошибке отправила в мусор деньги постояльца

iDnes: в Чехии горничная приняла сумку гостя за мусор и выбросила €8 тысяч
Daoqian Lin/Shutterstock/FOTODOM

Во время уборки в одном из отелей чешского города Чески-Крумлов горничная случайно выбросила сумку постояльца, в которой находились €8 305, что составляет более 600 тыс. рублей. Об этом сообщил портал iDnes.

Инцидент произошел 24 мая около полудня. В полицию обратился турист из Азии, заявивший о пропаже крупной суммы наличных, которую он хранил в небольшой сумке в гостиничном номере.

После прибытия сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что в номер, помимо владельца денег и сотрудников гостиницы, никто не заходил. К этому моменту помещение уже успели убрать и подготовить для новых гостей.

Полицейские предположили, что персонал мог случайно выбросить сумку вместе с использованным постельным бельем или мусором. После этого начались поиски, в ходе которых деньги действительно нашли в контейнере для отходов, собранных из гостиничных номеров.

Наличные передали менеджеру отеля, которая поместила их в сейф. Позже турист забрал свои деньги.

