Ассистентка украла у миллиардерши более $1 млн и раскрыла себя, купив украшения

Секретарша австралийской бизнесвумен украла у нее более $1 млн и попала под арест

Бывшую секретаршу одной из самых богатых женщин Австралии обвинили в краже у нее более $1 млн, пишет Mirror.

По данным полиции Нового Южного Уэльса, 50-летняя Анналуиз Спенс, много лет работавшая личным секретарем филантропа Джудит Нилсон, с марта 2023 года по сентябрь 2025-го якобы использовала корпоративную кредитную карту для оплаты личных расходов.

Следствие утверждает, что речь идет о покупках одежды, украшений, часов Rolex, произведений искусства, роскошных сумок, а также о поездках и проживании в дорогих отелях.

После обысков в доме Спенс и на складе в Сиднее полиция изъяла 115 предметов, которые, по версии следствия, были куплены на похищенные средства. Женщине предъявили 68 эпизодов по статье о незаконном получении имущества путем обмана.

В суде защита заявила, что Спенс уже вернула Нилсон более $800 тыс. У подсудимой диагностировали сложное ПТСР и биполярное расстройство, однако судья отказал в залоге, указав на высокий риск реального срока. Расследование продолжается.

