Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Ассистентка украла у миллиардерши более $1 млн и раскрыла себя, купив украшения

Секретарша австралийской бизнесвумен украла у нее более $1 млн и попала под арест
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшую секретаршу одной из самых богатых женщин Австралии обвинили в краже у нее более $1 млн, пишет Mirror.

По данным полиции Нового Южного Уэльса, 50-летняя Анналуиз Спенс, много лет работавшая личным секретарем филантропа Джудит Нилсон, с марта 2023 года по сентябрь 2025-го якобы использовала корпоративную кредитную карту для оплаты личных расходов.

Следствие утверждает, что речь идет о покупках одежды, украшений, часов Rolex, произведений искусства, роскошных сумок, а также о поездках и проживании в дорогих отелях.

После обысков в доме Спенс и на складе в Сиднее полиция изъяла 115 предметов, которые, по версии следствия, были куплены на похищенные средства. Женщине предъявили 68 эпизодов по статье о незаконном получении имущества путем обмана.

В суде защита заявила, что Спенс уже вернула Нилсон более $800 тыс. У подсудимой диагностировали сложное ПТСР и биполярное расстройство, однако судья отказал в залоге, указав на высокий риск реального срока. Расследование продолжается.

Ранее девушка заманила мужчину в роскошную квартиру и ограбила его с сообщницами.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!