Женщина умерла после операции по снижению веса в Турции

Daily Mail: британка умерла после операции на желудке в Турции ради похудения

Морган Рибейро из Лондона отправилась в Стамбул, где сделала операцию на желудке стоимостью около £2500. Через три дня после процедуры врачи разрешили ей лететь обратно в Великобританию.

Однако во время рейса девушке резко стало плохо. Самолету пришлось экстренно сесть в Белграде, где Морган доставили в реанимацию. Спасти ее не удалось — спустя несколько дней она умерла.

Согласно результатам вскрытия, причиной смерти стали тяжелая инфекция и сепсис, вызванные разрывом стенки кишечника. Следователи подозревают, что во время операции в Турции девушке могли случайно повредить тонкую кишку.

Британский коронер сообщил, что хирург, проводивший операцию, до сих пор не предоставил необходимые документы и не отвечает на запросы следствия.

Родители Морган уверены, что их дочь могла стать жертвой врачебной ошибки. По словам семьи, девушка решилась на операцию после многих лет травли из-за веса и выбрала клинику в Турции из-за более низкой стоимости процедуры.

Отец погибшей заявил в суде, что готов ждать столько, сколько потребуется, чтобы узнать правду о смерти дочери.

