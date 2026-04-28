Женщина потеряла работу после серии неудачных стоматологических процедур

Британка лишилась $24 тысяч и работы после неудачного лечения зубов

Британка Джеки Линн потеряла работу и лишилась $24 тысячи после серии неудачных операций на зубах в Турции, пишет LADBible.

Джеки рассказала, что проблемы начались с жалоб на разрушающиеся зубы из-за гормонального сбоя. Изначально она заплатила $4000 за композитный бондинг и осталась довольна, но результат быстро сошел на нет.

Она повторно полетела в Турцию, выбрав другую клинику и еще заплатила $8000. Пациентка согласилась на лечение корневых каналов, но проснулась после наркоза в «абсолютной агонии»: вместо обещанных коронок ей установили мосты на 15 зубов. Давление на крайние зубы вызвало невыносимую боль.

«Это была боль, пронзающая все тело», — вспоминает Линн.

В третьей клинике женщине сообщили, что зубы слишком сильно обточены, и рекомендовали их полное удаление с заменой на имплантаты. Затем последовали опасные для жизни осложнения: из-за абсцесса развилась инфекция крови.

«Лицо опухло, глаз заплыл и почернел», — рассказала британка.

Сейчас Джеки питается только очень мягкой пищей, восстанавливается после ПТСР и ждет установки постоянных зубов. Она не винит турецких врачей, возлагая вину на кризис стоматологии в Великобритании, который вынуждает пациентов искать дешевое лечение за рубежом.

