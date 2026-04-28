Женщина потеряла работу после серии неудачных стоматологических процедур

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Британка лишилась $24 тысяч и работы после неудачного лечения зубов
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британка Джеки Линн потеряла работу и лишилась $24 тысячи после серии неудачных операций на зубах в Турции, пишет LADBible.

Джеки рассказала, что проблемы начались с жалоб на разрушающиеся зубы из-за гормонального сбоя. Изначально она заплатила $4000 за композитный бондинг и осталась довольна, но результат быстро сошел на нет.

Она повторно полетела в Турцию, выбрав другую клинику и еще заплатила $8000. Пациентка согласилась на лечение корневых каналов, но проснулась после наркоза в «абсолютной агонии»: вместо обещанных коронок ей установили мосты на 15 зубов. Давление на крайние зубы вызвало невыносимую боль.

«Это была боль, пронзающая все тело», — вспоминает Линн.

В третьей клинике женщине сообщили, что зубы слишком сильно обточены, и рекомендовали их полное удаление с заменой на имплантаты. Затем последовали опасные для жизни осложнения: из-за абсцесса развилась инфекция крови.

«Лицо опухло, глаз заплыл и почернел», — рассказала британка.

Сейчас Джеки питается только очень мягкой пищей, восстанавливается после ПТСР и ждет установки постоянных зубов. Она не винит турецких врачей, возлагая вину на кризис стоматологии в Великобритании, который вынуждает пациентов искать дешевое лечение за рубежом.

Ранее британец хотел сэкономить и сделать в Турции зубы, но остался без них.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!