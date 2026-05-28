Здание суда пострадало после удара ВСУ по Нижнему Новгороду

Здание областного суда в Нижнем Новгороде получило повреждение после атаки ВСУ

Утром 28 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Нижний Новгород. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, в результате атаки, предварительно, никто не пострадал, однако здание Областного суда, расположенное в центре города, получило повреждение.

На месте инцидента работают профильные службы. Работа ПВО продолжается, предупредил губернатор.

В самом суде сообщили, что судебные процессы, запланированные на 28 мая, перенесены. Новые даты заседаний будут опубликованы на сайте Областного суда позднее, а участников процесса своевременно оповестят.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в свою очередь уточнил, что в течение прошедшей ночи в Нижнем Новгороде и Кстово силы ПВО отражали атаку дронов ВСУ. В результате налета локальные повреждения получила кровля административного здания без последующего возгорания. Сейчас все сигналы от местных жителей проверяют сотрудники районных администраций и управления ГО ЧС города, добавил мэр.

