Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Здание суда пострадало после удара ВСУ по Нижнему Новгороду

Здание областного суда в Нижнем Новгороде получило повреждение после атаки ВСУ
Alina Smutko/Reuters

Утром 28 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Нижний Новгород. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, в результате атаки, предварительно, никто не пострадал, однако здание Областного суда, расположенное в центре города, получило повреждение.

На месте инцидента работают профильные службы. Работа ПВО продолжается, предупредил губернатор.

В самом суде сообщили, что судебные процессы, запланированные на 28 мая, перенесены. Новые даты заседаний будут опубликованы на сайте Областного суда позднее, а участников процесса своевременно оповестят.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в свою очередь уточнил, что в течение прошедшей ночи в Нижнем Новгороде и Кстово силы ПВО отражали атаку дронов ВСУ. В результате налета локальные повреждения получила кровля административного здания без последующего возгорания. Сейчас все сигналы от местных жителей проверяют сотрудники районных администраций и управления ГО ЧС города, добавил мэр.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь над Россией беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!