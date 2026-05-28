Россияне восхитились необычным увлечением чиновника

Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена восхитил россиян своим увлечением. Как стало известно из ролика, опубликованного в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), чиновник занимается танцами.

Видеозаписью поделилась учительница Кучерены, трехкратная чемпионка мира по спортивным бальным танцам Марина Каташинская.

«Для многих людей статус становится причиной закрыться в рамках образа. Но по-настоящему великие люди не боятся оставаться живыми», — подписала ролик спортсменка.

Каташинская отметила, что ее поражает поступок чиновника. Она обратила внимание, что человек, который достиг самых высоких вершин, не побоялся прийти в танцы с нуля и снова стать учеником.

Пользователи интернета также поддержали увлечение Кучерены и порадовались за него. Некоторые отметили, что он уже «круто танцует».

«Спасибо, что общество перестало вешать ярлыки и устанавливать границы!», «Анатолий Григорович — вы пожар!» — высказались комментаторы.

Анатолий Кучерена занимает пост председателя Общественного совета при МВД России с 4 декабря 2013 года. На этой должности он сменил Илью Резника. Также Кучерена на суде представлял интересы бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. Профессор, доктор юридических наук.

