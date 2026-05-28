Россияне восхитились необычным увлечением чиновника

Глава Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена занялся танцами
Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена восхитил россиян своим увлечением. Как стало известно из ролика, опубликованного в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), чиновник занимается танцами.

Видеозаписью поделилась учительница Кучерены, трехкратная чемпионка мира по спортивным бальным танцам Марина Каташинская.

«Для многих людей статус становится причиной закрыться в рамках образа. Но по-настоящему великие люди не боятся оставаться живыми», — подписала ролик спортсменка.

Каташинская отметила, что ее поражает поступок чиновника. Она обратила внимание, что человек, который достиг самых высоких вершин, не побоялся прийти в танцы с нуля и снова стать учеником.

Пользователи интернета также поддержали увлечение Кучерены и порадовались за него. Некоторые отметили, что он уже «круто танцует».

«Спасибо, что общество перестало вешать ярлыки и устанавливать границы!», «Анатолий Григорович — вы пожар!» — высказались комментаторы.

Анатолий Кучерена занимает пост председателя Общественного совета при МВД России с 4 декабря 2013 года. На этой должности он сменил Илью Резника. Также Кучерена на суде представлял интересы бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. Профессор, доктор юридических наук.

