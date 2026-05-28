Аферистки из Смоленска на сайте знакомств выманили у бизнесмена 43 млн рублей

В Смоленске женщин будут судить за обман бизнесмена на 43 млн рублей

В Смоленске перед судом предстанут две россиянки, которые годами обманывали 56-летнего предпринимателя. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным полиции, две женщины 31 и 33 лет создали на сайте знакомств профиль выдуманной девушки Юлии, для которого использовали чужие фото.

На платформе они познакомились с бизнесменом. В беседе они завоевали доверие мужчины и в какой-то момент стали придумывать разные поводы, чтобы новый знакомый отправлял «Юлии» деньги.

В какой-то момент собеседницы предложили предпринимателю инвестировать в скупку и перепродажу земельных участков.

«Для конспирации они придумали целую схему с привлечением мнимых персонажей: юристов, чиновников, проверяющих, общаясь с потерпевшим по телефону и меняя голоса», – сообщается в публикации.

После нескольких сорвавшихся сделок, «Юлия» якобы серьезно заболела, и ей потребовались деньги на лечение.

За все время общения бизнесмен отправил женщинам 43 миллиона рублей, большую часть средств он взял в долг у знакомых. Сами получательницы тратили деньги на недвижимость, онлайн-казино и другие личные нужды.

В отношении россиянок возбудили уголовное дело. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мошенник украл данные карты Джонни Деппа, потратил с нее $700 тысяч и был арестован.