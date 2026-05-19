Россияне назвали преимущества фриланса

Главным преимуществом фриланса россияне называют отсутствие начальства — так ответили 33% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно» и сервисом для автоматизации работы с внештатными исполнителями Solar Staff (есть у «Газеты.Ru»).

Почти четверть опрошенных видят во фрилансе возможность больше зарабатывать, 20% ценят возможность самостоятельно контролировать нагрузку, а 12% — выбирать проекты по интересам. Еще 8% участников исследования привлекает гибкий график.

При этом для большинства фриланс оказывается не только более свободным, но и более требовательным форматом работы: самостоятельное управление временем 43% респондентов называют преимуществом, однако для 12% оно уже становится источником постоянного стресса.

Главным источником тревоги фрилансеры называют нестабильный доход — об этом сообщили 36% участников исследования. Еще 22% переживают из-за отсутствия гарантий и социального пакета. Каждый пятый отмечает риск отсутствия работы и постоянную необходимость в поиске новых проектов.

Непрерывное чувство ответственности за собственный доход при условии постоянного изменения условий работы приводит к тому, что более половины респондентов не могут создать четкий баланс между работой и отдыхом (51%) — обе сферы смешиваются и создается ощущение постоянной активности. Только 30% респондентов признались, что четко понимают, когда заканчивается их рабочий день.

Главным признаком здоровых отношений с работой фрилансеры считают возможность отдыхать без чувства вины — так ответили 35% участников исследования. Еще 22% связывают рабочий баланс с возможностью контролировать собственную загрузку, а 20% — со стабильным заработком.

При этом на практике позволить себе полноценный отдых получается далеко не у всех. Только 15% опрошенных признались, что могут полностью расслабиться в выходные. Остальные 85% признались, что могут позволить себе отвлечься от работы только иногда или практически всегда отказываются от отдыха.

Для борьбы со стрессом фрилансеры чаще всего используют: четкое планирование задач и дедлайнов (30%), перерывы и полноценный отдых (25%), физическую активность (20%) и общение с близкими (14%).

В опросе приняли участие 1,3 тыс. россиян.

