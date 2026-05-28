Школьница пожаловалась на боли в животе и оказалась в коме

В Великобритании школьница оказалась в коме после жалоб на боли в животе

В Великобритании 13-летняя девочка оказалась в коме после жалоб на боль в животе, пишет Daily Mirror.

Сначала у Фелисити-Джо Роулетт появились тошнота и боли в животе. Ее мать решила, что это обычный желудочный вирус, и отвезла дочь в больницу, где врачи диагностировали гастроэнтерит и отправили ребенка домой.

Однако через несколько недель состояние школьницы резко ухудшилось. Девочка потеряла сознание от сильной боли и была срочно доставлена в больницу.

Врачи выяснили, что Фелисити-Джо родилась с врожденной рубцовой тканью в кишечнике. Со временем она вызвала кишечную непроходимость, тяжелую инфекцию и септический шок.

Подростка экстренно перевели в реанимацию, ввели в искусственную кому и подключили к аппаратам жизнеобеспечения. После этого девочке провели несколько срочных операций, во время которых удалили часть кишечника.

Позже врачи обнаружили тромбы и установили ребенку стому. Сейчас школьница снова находится в реанимации после новой экстренной операции — хирурги нашли три опасных узла в кишечнике.

Мать девочки призналась, что переживает «бесконечный кошмар» и боится потерять дочь. Семья также столкнулась с финансовыми трудностями и открыла сбор средств на лечение и проживание рядом с больницей.

