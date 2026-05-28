Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Школьница пожаловалась на боли в животе и оказалась в коме

В Великобритании школьница оказалась в коме после жалоб на боли в животе
Соцсети

В Великобритании 13-летняя девочка оказалась в коме после жалоб на боль в животе, пишет Daily Mirror.

Сначала у Фелисити-Джо Роулетт появились тошнота и боли в животе. Ее мать решила, что это обычный желудочный вирус, и отвезла дочь в больницу, где врачи диагностировали гастроэнтерит и отправили ребенка домой.

Однако через несколько недель состояние школьницы резко ухудшилось. Девочка потеряла сознание от сильной боли и была срочно доставлена в больницу.

Врачи выяснили, что Фелисити-Джо родилась с врожденной рубцовой тканью в кишечнике. Со временем она вызвала кишечную непроходимость, тяжелую инфекцию и септический шок.

Подростка экстренно перевели в реанимацию, ввели в искусственную кому и подключили к аппаратам жизнеобеспечения. После этого девочке провели несколько срочных операций, во время которых удалили часть кишечника.

Позже врачи обнаружили тромбы и установили ребенку стому. Сейчас школьница снова находится в реанимации после новой экстренной операции — хирурги нашли три опасных узла в кишечнике.

Мать девочки призналась, что переживает «бесконечный кошмар» и боится потерять дочь. Семья также столкнулась с финансовыми трудностями и открыла сбор средств на лечение и проживание рядом с больницей.

Ранее школьница едва не лишилась глаза из-за подогретой в микроволновке игрушки.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!