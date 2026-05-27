Школьница подогрела игрушку в микроволновке и едва не лишилась глаза

Школьница в Шотландии подогрела игрушку в микроволновке и едва не лишилась глаза, пишет Daily Record.

Как пишут СМИ, 11-летняя Скарлет Роу из Шотландии получила серьезные ожоги лица и глаза после того, как разогрела в микроволновке мягкий антистресс-куб, наполненный гелем. Девочка увидела подобный «лайфхак» в соцсетях, где пользователи нагревают игрушки, чтобы сделать их более мягкими.

По словам матери, ребенок поставил игрушку в микроволновку всего на 10 секунд. Когда Скарлет сжала кубик, он взорвался, облив ее лицо раскаленной липкой массой.

Семья услышала крики из кухни и прибежала на помощь. Мать девочки рассказала, что увидела на лице дочери «блестящую слизь», а сама Скарлет кричала, что у нее «горит глаз».

Ребенка срочно доставили в больницу. Врачи обработали ожоги вокруг глаза и предупредили, что в будущем девочке может понадобиться пересадка кожи. По словам семьи, Скарлет чудом не ослепла.

После инцидента производитель игрушки заявил, что добавит на упаковку предупреждение «Не нагревать». Мать девочки теперь призывает родителей внимательнее следить за трендами из соцсетей и не недооценивать опасность подобных челленджей.

