Житель Малайзии сорвал джекпот после смены привычки

Житель Малайзии сорвал джекпот в размере 10,6 млн ринггитов — около 196,4 млн рублей — после того, как впервые за долгое время изменил своей привычке при покупке лотерейных билетов. Об этом сообщает AsiaOne.

59-летний строитель из Джохор-Бару обычно участвовал в лотереях 4D Classic и 4D Jackpot. Однако 18 апреля он заметил в продаже билеты Lucky Pick для розыгрыша Magnum 4D и решил попробовать новый вариант.

Мужчина признался, что не рассчитывал на выигрыш и узнал о нем лишь спустя несколько дней, когда снова пришел к киоску за билетами.

По словам победителя, новость о джекпоте стала для него полной неожиданностью. Он отметил, что никогда не думал, что билет с названием «Удачный выбор» действительно принесет такую удачу.

Малайзиец рассказал, что они с супругой пока не до конца осознали размер выигрыша. При этом мужчина заявил, что не собирается увольняться с работы и пока не решил, на что потратит деньги.

