«Грех в намерении»: священник объяснил, почему похудение на препаратах не является грехом

Похудение с помощью препаратов для снижения веса не противоречит вере. Об этом «Газете.Ru» рассказал священнослужитель и психолог Антоний Бондарев.

Такая дискуссия особенно активно развернулась на фоне роста интереса к современным препаратам, влияющим на обмен веществ и аппетит. Речь идет, в частности, о лекарственных средствах на основе тирзепатида — таких как «Седжаро» и «Мунджаро». По мнению Бондарева, подобные терапии не противоречат христианскому взгляду на тело и сама по себе терапия не может быть грехом: значение имеет не молекула препарата, а намерение человека, медицинские показания и отношение к лечению.

Антоний подчеркивает, что называть такую терапию «уколами для похудения» ошибочно, поскольку препараты применяются в терапии заболеваний. Поэтому с религиозной точки зрения их нельзя автоматически приравнивать к «читерству» или попытке заменить внутреннюю работу над собой внешним инструментом.

«Церковь никогда не воюет с медициной, потому что Врач душ и телес — Сам Христос. Апостол Лука, напомню, был врачом. Есть четкая граница компетенции: священник лечит душу от греха, врач лечит тело от патологии. Если препарат выписан эндокринологом по медицинским показаниям (а не куплен подпольно), то это акт послушания и доверия науке. Называть это грехом — примерно то же самое, что назвать грехом инсулин для диабетика, потому что он тоже синтетический и меняет химию тела», — объяснил он.

По словам священнослужителя, лишний вес часто является психосоматическим панцирем, защитой от страхов или следствием пищевой зависимости, и греховным был бы сам способ сброса веса, если бы человек искал в уколе магию, позволяющую не менять распутный образ жизни, чревоугодие и лень.

«Грех лежит не в молекуле семаглутида, а в намерении человека. Препарат не противоречит вере, пока он является инструментом в руках врача для снятия патологической тяги или нормализации метаболизма, давая человеку «окно трезвости», чтобы он встал на ноги и переосмыслил свою жизнь духовно», – говорит Антоний.

«Мы часто путаем смирение с бездействием. Иногда мы думаем, что терпеть разрушающееся тело, одышку и отчаяние, якобы не принимая «химию», — это духовный подвиг, но это может быть ложным смирением, рожденным гордыней («я справлюсь сам, без помощи науки, которую дал нам Бог»). Если препарат возвращает человеку способность трезвенно молиться, трудиться, служить ближним и выйти из депрессивного круга социальной изоляции — разве Бог не возрадуется этому? Грех — это когда еда или стройность становятся идолом. Препарат же — всего лишь глина, которая может стать лекарством в руках Создателя», — отметил священнослужитель.

Руководствуясь принципом «тело есть храм Духа Святого», попытки привести себя в правильную форму можно даже считать следованием Божьим заветам. Однако отсутствие чувства меры нередко идет рука об руку со стремлением к идеальной внешности, тогда как Священное Писание учит: любые крайности, даже в благих делах, пагубны. По словам священника, поистине страшно не само средство, а отсутствие меры.

