В России госзакупки аналогов «Оземпика» взлетели почти вдвое

В России стремительно растут госзакупки препаратов для снижения веса, аналогов «Оземпика» и «Мунджаро». Об этом «Газете.Ru» сообщили в системе по работе с тендерами «Тендерплан».

По данным «Тендерплан», в 2024 году на препараты на основе семаглутида (действующее вещество «Оземпика») в госзакупках было потрачено 2,3 млрд рублей, а в 2025 году — уже 4,1 млрд рублей. То есть рост составил почти 80% за год. При этом количество госзакупок увеличилось с 373 до 498.

Речь идет о закупках по 44-ФЗ — через эту систему препараты приобретают больницы, поликлиники, государственные аптеки, центры эндокринологии и региональные программы льготного лекарственного обеспечения.

Но настоящий взрыв, по данным «Тендерплан», произошел в 2026 году: только за первый квартал объем госзакупок аналогов «Оземпика» достиг 2,2 млрд рублей — почти столько же, сколько за весь 2024 год. Для сравнения: в первом квартале 2024 года это было 443,7 млн рублей, а в 2025 — 865,2 млн. За два года рост — почти пятикратный. На основе семаглутида в России выпускаются такие аналоги «Оземпика», как: «Квинсента», «Семавик», «Ребодия Слим», «Семуглин», «Семвелика», «Семальтара», «Селмиджи», «Амеглутар», «Дэглюнорм», «Инсудайв», «Велгия», «Сеглурия».

На этом фоне препараты предыдущего поколения теряют позиции. По данным «Тендерплан» лираглутид, известный по «Саксенде» и «Виктозе», а также по таким брендам, как «Шугалес», «Весфол», «Масиза», «Мелитид», «Квинлиро» и «Энлигрия», стремительно теряет позиции: его госзакупки по 44-ФЗ упали с 79,3 млн рублей в первом квартале 2024 года до 3,3 млн рублей в 2026 году.

Но рынок уже делает следующий шаг. В госзакупках начинает появляться новое поколение препаратов на основе тирзепатида — вещества, которое считается более эффективным в снижении веса. Оно известно по оригинальному препарату «Мунджаро» (Mounjaro), а в России уже представлено рядом аналогов: «Тирзетта», «Тирлидея», «Тирзеро Слим», «Седжаро».

Пока объемы госзакупок тирзепатида остаются относительно небольшими — 7,3 млн рублей в 2025 году в целом и 15,6 млн рублей в первом квартале 2026 года, однако динамика роста очевидна.

Фактически сейчас происходит смена целых поколений лекарств: сначала система здравоохранения массово перешла на аналоги «Оземпика», а теперь начинает формироваться новая волна — уже вокруг тирзепатида.

На фоне роста числа людей с лишним весом и ожирением в России спрос на такие препараты продолжает расти — и, судя по динамике госзакупок, этот тренд только набирает обороты, считают аналитики.

