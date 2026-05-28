«Разобраться в причинах»: в Госдуме объяснили необходимость комиссии при частых больничных

СМИ сообщили, что Минздрав РФ предложил сократить больничные до трех дней для тех, кто в течение полугода четыре раза и более признавался временно нетрудоспособным, а также созывать врачебную комиссию для обсуждения дальнейшего лечения таких пациентов. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил «Газете.Ru», что мера позволит тщательно разобраться в причинах нетрудоспособности человека и при необходимости скорректировать программу лечения.

«Инициативу Минздрава стоит рассмотреть с объективной точки зрения. Человеку нужно сильно постараться, чтобы заболеть четыре и более раз за полгода. Получается, уходить на больничный практически каждый месяц. Может, в этом есть какая-то серьезная причина? Лечащий врач назначает некорректное лечение или человек вовсе не лечится никаким образом и относится к своему здоровью без должного внимания. И это может привести к печальным последствиям для него самого. Поэтому вполне логично, что если пациент пришел открывать уже пятый больничный за последние полгода, то необходимо более тщательно разобраться в причинах. Мне кажется, что организация врачебной комиссии для проведения дополнительных обследований в таком случае выглядит вполне необходимой мерой», — сказал он.

По словам Леонова, те, кому нужно лечение и больничный, получат его, а также смогут разобраться в причинах заболевания.

«Уже по их решению трехдневный больничный может быть продлен либо закрыт. В этом плане никаких ограничений для тех, кто реально нуждается в лечении и продлении больничного, нет. Наоборот, это возможность получить более высококвалифицированную помощь и точно разобраться в причинах заболевания», — заключил он.

28 мая РИА Новости сообщило, что министерство здравоохранения России считает необходимым сократить продолжительность больничного до трех дней для тех, кто в течение полугода четыре раза и более признавался временно нетрудоспособным. По задумке ведомства, медики, открывшие больничный часто болеющему россиянину, должны организовать врачебную комиссию для проведения дополнительных обследований пациента или направления его на стационарное лечение. После истечения срока трехдневный больничный может быть продлен по их решению или же закрыт.

В документе говорится, что это правило не распространяется на случаи оформления больничного при уходе за больным членом семьи, беременности, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих заместительной почечной терапии, карантине, а также при всех случаях оказания стационарной медицинской помощи.

Ранее выяснилось, что большинство россиян продолжают работать во время болезни.

 
