Врач назвал неочевидные первые симптомы рассеянного склероза

В начале развития рассеянного склероза есть риск не заметить первые симптомы заболевания. Они, как правило, очень разнообразны и проявляются внезапно, рассказал RT кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов.

К первым признакам болезни он отнес, в частности, такие симптомы, как постоянное чувство усталости, перепады настроения, а также затруднения координации движений и мочеиспускания.

Причем симптомы рассеянного склероза могут резко проявиться и столь же стремительно исчезнуть – это характерно для первой стадии развития заболевания, предупредил врач. Он также отметил такие тревожные признаки, как быстрые движения глаз, тремор и отрывистость речи. Но, однако, такие состояния характерны уже при сильно выраженной болезни и ее длительном течении, отметил Литвинов.

«Заподозрить болезнь и направить человека на обследование может только врач-невролог», ― подчеркнул он.

Специалист призвал срочно обратиться за медицинской помощью, если человек вдруг стал шатким при ходьбе, у него немеют рука или нога, внезапно начинаются проблемы со зрением на один глаз или в течение нескольких дней проявляется сильная усталость.

Напомним, рассеянный склероз – тяжелое аутоиммунное заболевание. Болезнь наносит удар по клеткам нервной системы, и может быстро превратить человека в инвалида. За последние пять лет количество госпитализаций с диагнозом «рассеянный склероз» увеличилось в России на 38,2%. При этом в РФ зарегистрировано два оригинальных препарата для лечения рассеянного склероза, а с 2025 года пациенты получают их бесплатно.

