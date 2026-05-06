Стало известно, почему женщины подвержены гораздо большему риску развития рассеянного склероза

Ученые из Медицинского кампуса Аншутца Университета Колорадо обнаружили новые особенности течения рассеянного склероза у женщин, которые могут объяснить, почему это заболевание встречается у них значительно чаще, чем у мужчин. Работа опубликована в журнале IBRO Neuroscience Reports.

По оценкам исследователей, во всем мире рассеянным склерозом страдают около 2,9 млн человек, причем примерно три четверти пациентов — женщины. Авторы работы решили выяснить, какие биологические механизмы могут стоять за этой разницей.

Для этого ученые проанализировали спинномозговую жидкость трех женщин с рассеянным склерозом и трех женщин без заболевания. Исследователи изучили состав белков в ликворе — жидкости, окружающей головной и спинной мозг.

Анализ показал, что у пациенток с рассеянным склерозом уровень 72 белков был повышен, а 46 — снижен по сравнению со здоровыми участницами. Среди повышенных оказались белки, связанные с работой иммунных клеток — микроглии и макрофагов, участвующих в воспалительных процессах и уничтожении поврежденных клеток. При этом часть белков, отвечающих за образование новых нейронов и восстановление нервной ткани, наоборот, была снижена.

«Идентификация изменений белков в жидкости вокруг мозга и спинного мозга помогает лучше понять, как прогрессирует рассеянный склероз, особенно у женщин», — отметила эндокринолог Кимберли Брюс.

Исследователи также предполагают, что важную роль играют гормоны. Одним из белков, уровень которого был повышен у пациенток, оказался глобулин, связывающий половые гормоны. Он связывает эстроген и тестостерон, снижая их доступность для клеток организма.

По мнению ученых, это может влиять на иммунные процессы в мозге и частично объяснять, почему у женщин рассеянный склероз диагностируется примерно в три раза чаще, особенно в возрасте 30–40 лет.

Авторы подчеркивают, что исследование пока предварительное и основано на очень небольшой выборке. Тем не менее результаты могут помочь в поиске новых биомаркеров заболевания и разработке более персонализированных методов терапии.

Ранее ученые придумали, как «обезоружить» агрессивный рак груди.