Крымчанке удалили матку после родов из-за ошибки медиков

В Симферополе хирургическое вмешательство закончилось для врачей, оперировавших местную жительницу, уголовным делом. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, женщина по имени Виктория попала в медучреждение на экстренное кесарево сечение. Во время двухчасового ожидания у пациентки появились кровянистые выделения. В итоге она лишилась ребенка, причиной официально назвали сепсис.

Соответствующее воспаление нашли и у нее, из-за чего ей нужно было срочно удалить матку. Медики отмечали в том числе и повышение билирубина, но для женщины с синдромом Жильбера это было нормальным явлением.

Вопрос об операции врачи решали на телеконсилиуме, на котором внештатный акушер минздрава сказал, что сепсиса нет и удалять матку нет смысла. Несмотря на это, Викторию прооперировали.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

