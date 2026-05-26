В Брянске младенец впал в кому после появления на свет

CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Брянске появление на свет закончилось для младенца реанимацией. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, у 35-летней женщины по имени Полина уже был сын от первого брака, но она решила завести ребенка с новым возлюбленным. Во время обследования перед планированием беременности у нее обнаружили миому матки, но сделали операцию по удалению без проникновения в орган.

Спустя около года женщина забеременела, каких-либо проблем в процессе не было, но на 36-й неделе стал болеть живот. Ей сказали, что рожать рано, поэтому отправили домой.

Через три дня ситуация усугубилась, муж отвел ее в перинатальный центр. Полина должна была рожать сама. В день родов живот все также болел, но врачи не придавали этому значения.

«У меня почти не было сил говорить. От боли стала терять сознание, начали закатываться глаза», – рассказала она.

Женщине ввели анестезию, и она «отключилась». Уже в палате ей рассказали, что у ребенка было кислородное голодание, спустя пять минут после появления на свет ее реанимировали, но она все еще находилась в коме.

Выяснилось также, что во время операции, связанной с миомой, ей повредили матку, но ничего об этом не сказали.

Новорожденная все еще в коме, ей присвоили паллиативный статус.

«Врачи сказали, что наша малышка никогда не выйдет из комы. Она открыла глаза, но сознание к ней не вернется», – рассказала Полина.

Родители постоянно навещают дочь в реанимации. Такие дети, как правило, живут до трех лет, и пара планирует оставаться с ней «до последнего вздоха».

