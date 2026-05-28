Врач предупредил об опасности длительного использования фумигаторов

Терапевт Тарасенко: фумигаторы от насекомых могут вызывать аллергические реакции
Длительное применение фумигаторов и других подобных средств от насекомых в закрытом помещении может навредить организму человека. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил терапевт, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко.

«Фумигаторы — это устройства, которые при нагреве или поджигании выделяют определенные вещества, которые губительны для насекомых. Но они потенциально вредны при неправильном использовании. Это аллергические реакции, это токсическое воздействие при длительном использовании в закрытом помещении, это нарушения в работе нервной системы», — объяснил специалист.

Врач призвал ограничивать время работы фумигатора и отказаться от его использования на протяжении всей ночи. В противном случае в воздухе будет накапливаться большое количество вредных веществ. Кроме того, такие устройства должны быть расположены как можно дальше от места сна.

Эксперт подчеркнул, что пиротехнические фумигаторы, которые нужно поджигать, также могут выделять продукты горения и золу. Они оседают в дыхательных путях и негативно влияют на здоровье человека.

Главный инфекционист по детским болезням Московской области Елена Мескина до этого говорила, что если после укуса комара у человека появляются тревожные симптомы, в числе которых лихорадка, ломота в суставах и общее недомогание, необходимо обратиться к врачу. При 
этом в других случаях насекомые не представляют опасности, достаточно воспользоваться лишь специальной мазью от укусов.

