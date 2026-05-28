Кардиолог предупредил об опасности майских заморозков для гипертоников

Понижение температуры воздуха в мае сильнее бьет по организму, чем зимние морозы. Организм в это время года не адаптирован к такой резкой смене погоды, что повышает нагрузку на сердце и особенно опасно для гипертоников, предупредил в беседе с RT врач-кардиолог сети клиник «Будь Здоров» кандидат медицинских наук Иосиф Шубитидзе.

«При резком похолодании сосуды спазмируются, что приводит к резкому повышению артериального давления (на 15–20 мм рт. ст. даже у здорового человека). Кроме того, холод может повышать вязкость крови», — пояснил врач.

По его словам, на этом фоне нагрузка на сердце резко повышается, так как в суженных сосудах поддерживать кровоток становится сложнее. При этом сердце сокращается чаще. Особенно сильно это влияет на пожилых людей, а также на тех, кто страдает от гипертонии, ишемической болезни сердца и вегетососудистой дистонии (ВСД). На подобные перепады температур, когда после установления теплой погоды резко холодает, особенно сильно реагируют люди с ВСД, заключил врач.

Напомним, сегодня синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил , что на Московскую область надвигаются похолодание и смешанные осадки. По его словам, этой ночью и в субботу температура воздуха резко понизится до +2...+7 градусов, в отдельных районах региона ожидается ниже нуля, на почве возможны заморозки. Среднесуточная температура будет на 7 градусов отклоняться от климатической нормы.

