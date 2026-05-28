Россиянам рассказали, как не утонуть в болоте

На болотистую местность лучше выходить в компании людей и взять с собой снаряжение, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев. Спутники и длинный шест помогут выбраться из болота или грязевых ям, отметил специалист.

«Вдвоем на болоте безопаснее, чем в одиночку — в случае падения можно помочь друг другу. Но помните о дистанции: идите на расстоянии 2–3 метров, строго «след в след», если товарищ уже прошел без проблем.

При походе на болото обязателен шест – он должен быть на 40-50 см длиннее человека, которому предназначен, и крепкий, диаметром не менее 4-5 см. Шестом нужно постоянно щупать почву перед собой, чтобы не наступить в глубокую воронку или использовать для спасения – самого себя или товарища. Телефон в нагрудном кармане — ненадежная защита. Если вы упадете, он промокнет и выйдет из строя. Телефон лучше держать в закрытом рюкзаке, предварительно поместив в водонепроницаемый чехол или герметичный пакет», — подчеркнул он.

При попадании в болото или грязевые ямы следует сохранять спокойствие и не делать резких движений, объяснил эксперт.

«Самая главная ошибка, если вы тонете — паника и резкие движения. Судорогами и дерганьем вы только быстрее провалитесь вглубь и перерасходуете силы. Двигаться нужно плавно, перекатываясь, а ноги извлекать медленно, чуть покачивая из стороны в сторону. Если вы начали тонуть на болоте — сбросьте рюкзак. Освободите руки и спину от лишнего веса. Ложитесь на спину или живот. Увеличьте площадь соприкосновения с трясиной — так вас будет засасывать медленнее. Выбирайтесь ползком, используя шест и хватаясь за кочки или кусты. Шест можно положить поперек и навалиться на него грудью — так площадь опоры увеличится, и вас перестанет засасывать. Использовать как опору, чтобы вытащить завязшие ноги. Хорошо, если на верхнем конце шеста есть сучок, которым можно зацепиться за что-нибудь, чтобы подтягивать себя при падении», — сказал Ковалев.

