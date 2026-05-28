Мужчина шантажом заставил родственницу пойти в лес и изнасиловал с друзьями

17-летняя девушка из Индии выполнила условия шантажировавшего ее родственника и была изнасилована. Об этом сообщает The New Indian Express.

По версии сотрудников правоохранительных органов, 33-летний мужчина угрожал, что опубликует в соцсетях непристойные фото школьницы. Чтобы кадры не увидели близкие и друзья, он попросил несовершеннолетнюю пойти в ближайший лес, где изнасиловал вместе со знакомыми.

Родители пострадавшей тем временем заметили, что дочери нет дома, поэтому обратились в полицию. Спустя непродолжительное время девушка сама вернулась домой и рассказала о произошедшем семье.

Школьница попала в больницу, где ее осмотрели и оказали помощь. Ее родственника задержали. На данный момент полиция ищет остальных участников надругательства.

