Россиянам посоветовали не пить пиво на йоге

Врач Умнов: йога с пивом или вином вредит здоровью из-за нагрузок на сердце
Занятия по йоге и растяжке, которые проводят с пивом или вином, вредны для здоровья из-за воздействия алкоголя на нервную систему и сердце. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«При занятии йогой человек старается войти в гармонию с окружающим миром и самим собой. Очень нелогично при таких процедурах принимать алкоголь, который выводит из равновесия организм и воздействует на нервную систему. При различных упражнениях йоги оказывается нагрузка на организм человека. Конечно, нагрузки йоги не сравнятся с нагрузкой при становой тяге или ходьбе в гору. Но все же нагрузка на сердце оказывается, а алкоголь может усугубить ситуацию в виде повышения ЧСС и АД. Такая нагрузка нежелательна для организма, и ее лучше избегать, здоровья она не приносит», — сказал он.

До этого в России начали набирать популярность занятия по йоге и растяжке, во время которых можно пить пиво или вино. Предполагается, что прием алкоголя во время упражнений поднимет настроение и позволит спортсменам расслабиться.

