Эксперт по фитнесу дал советы, как выбрать тренера в зале

При выборе тренера для занятий в спортзале в первую очередь нужно обращать внимание на его знания — какое образование он получил, какие курсы прошел и продолжает ли обучаться сейчас. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«Когда вы приходите в зал, первое, что стоит выяснить — бэкграунд человека, которому вы доверите свое тело на ближайшие месяцы. Высшее физкультурное образование далеко не обязательно, но какая-то системная база нужна. Это могут быть курсы федераций по бодибилдингу, пауэрлифтингу, кроссфиту, программы FPA или NASM, обучение у известных методистов с очной практикой. Просите рассказать, где человек набирался знаний и что изучал в последний год. Тот, кто продолжает учиться, почти всегда сильнее того, кто остановился на одной бумажке десятилетней давности», — сказал он.

Халимов добавил, что тренера необходимо выбирать исходя из своего запроса, поскольку мастер по жиму лежа не всегда умеет работать с восстановлением после родов, спиной или пожилыми клиентами.

«Если у вас протрузия, оперированное колено, повышенное давление, ищите человека с опытом в реабилитации либо с медицинским базовым образованием. Просите рассказать о похожих случаях, какие программы он строил, как отслеживал прогресс по неделям. Хороший тренер ответит конкретикой, а не общими фразами про индивидуальный подход. Перед покупкой абонемента посидите 30 минут в зале и понаблюдайте за работой будущего наставника с другими клиентами. Смотрите на технику подопечных, на разминку, на то, как он реагирует на жалобы и просьбы. Постоянно ли в телефоне, считает ли подходы вслух, поправляет ли осанку без напоминаний. Это скажет о специалисте больше, чем любой профиль в соцсетях с красивыми сторис», — добавил он.

Халимов призвал не ориентироваться на внешность и цену при выборе специалиста.

«Накачанный парень с обложки журнала может оказаться слабым методистом, а скромный с виду тренер дать вам результат, о котором вы и мечтать боялись. Похожая история с ценой. Дорогой час совсем не гарантия качества, дешевый часто означает новичка без опыта со сложными случаями», — пояснил он.

По словам специалиста, если тренер обещает нереалистичные результаты в короткий срок, не уточняет про наличие травм, хронических заболеваний и прием лекарств, игнорирует разминку и заминку, унижает клиентов или повышает голос — это повод отказаться от работы с ним.

«Возьмите одну пробную тренировку перед пакетом из двадцати занятий. После нее задайте себе три вопроса: чувствую ли я работу именно тех мышц, которые мы тренировали; понимаю ли я логику программы и цель этой недели; хочу ли я вернуться к человеку через два дня? Если хотя бы один ответ отрицательный, продолжайте поиски. Хороший наставник это надолго, и ошибка на старте обходится дорого для тела и для кошелька», — заключил он.

