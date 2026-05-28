Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Террористы кинули петербуржца, который отправил им $1600 на украинский паспорт для себя

78.ru: в Ленобласти задержали мужчину, отдавшего $1600 украинским террористам
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Ленобласти подозревают в том, что он отправлял деньги террористической организации. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, 58-летний россиянин связался с ними сам и предлагал свои услуги. Общавшиеся с ним террористы настаивали на необходимости получить украинское гражданство.

Для этого мужчина отправил неизвестным $1600 (более 130 тысяч рублей). Спустя некоторое время он получил фото украинского паспорта со своими данными, однако на самом деле снимок был фейковым.

«Накануне на след мужчины вышли российские правоохранители и задержали в собственной квартире», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на участие в террористической организации. Мужчина может получить до 15 лет лишения свободы. В случае, если правоохранители заведут дело по статье о госизмене, его могут лишить свободы пожизненно.

Ранее в Омской области семиклассника арестовали за диверсию.

 
Теперь вы знаете
Все не кончено. Как поддержать ребенка, если он не поступил туда, куда хотел
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!