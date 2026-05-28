Террористы кинули петербуржца, который отправил им $1600 на украинский паспорт для себя

Жителя Ленобласти подозревают в том, что он отправлял деньги террористической организации. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, 58-летний россиянин связался с ними сам и предлагал свои услуги. Общавшиеся с ним террористы настаивали на необходимости получить украинское гражданство.

Для этого мужчина отправил неизвестным $1600 (более 130 тысяч рублей). Спустя некоторое время он получил фото украинского паспорта со своими данными, однако на самом деле снимок был фейковым.

«Накануне на след мужчины вышли российские правоохранители и задержали в собственной квартире», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о покушении на участие в террористической организации. Мужчина может получить до 15 лет лишения свободы. В случае, если правоохранители заведут дело по статье о госизмене, его могут лишить свободы пожизненно.

Ранее в Омской области семиклассника арестовали за диверсию.