Сотни российских туристов застряли на вылете в Турцию и обратно

Сотни российских туристов столкнулись с проблемами при вылете в Турцию и обратно из-за того, что у авиакомпании Air Anka 25 мая истекло разрешение на полеты в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, турагентство продолжало продавать клиентам путевки с рейсами этого перевозчика вплоть до октября. Из-за этого часть туристов вынуждена оставаться на курортах, а другим пришлось ночевать в аэропортах в ожидании вылета из России.

Путешественники рассказали, что туроператор никак не комментирует ситуацию и только предлагает отменять поездки с комиссией в размере 25%.

При этом представители компании, в свою очередь, в разговоре с журналистами сообщили, что работают с заявками клиентов в индивидуальном порядке. По их словам, одним туристам продлевают проживание в гостиницах, а другим предлагают перенести дату поездки.

27 мая Air Anka отменила несколько рейсов в Россию, в том числе из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. В Росавиации сообщали, что дополнительные разрешения на полеты в Россию выдавались турецкой авиакомпании Air Anka до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции.

