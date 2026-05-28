Выпускникам посоветовали отказаться от мемов в сочинении ЕГЭ

Эксперт Антонова: использование мемов на ЕГЭ может привести к потере баллов
Александр Кряжев/РИА Новости

Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров в сочинении на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом ТАСС сообщила тюменский региональный эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова.

По словам специалиста, в качестве аргументов в сочинении следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы.

Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. В качестве примера она привела случай, когда школьник написал сочинение с упоминанием человека-паука и получил ноль баллов сразу по нескольким критериям.

Эксперт добавила, что мемы не относятся к культурным ценностям, поэтому их использование в аргументации повышает риск снижения оценки. Она также подчеркнула, что единый государственный экзамен проверяет владение нормами литературного русского языка и умение выстраивать аргументацию на основе проверенных источников.

Кроме того доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы ТГПУ им. Л. Н. Толстого Дмитрий Романов посоветовал не использовать в ЕГЭ аргументы из аниме, видеоигр, фанфиков и комиксов. Он добавил, что на экзамене также нежелательно использовать иностранную лексику из этих источников.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали об обязанностях участников ЕГЭ.

 
