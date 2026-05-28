Школьникам объяснили, почему пытаться списать на ЕГЭ бессмысленно

Сегодня «умные камеры» установлены в школах по всей стране. Они обеспечивают полный обзор помещения без слепых пятен, выделенные сервера гарантируют хранение записей в течение года, а решения о проверке учеников принимаются только при участии члена комиссии, что исключает ошибку системы. Поэтому пытаться списать в таких условиях бессмыслено, рассказал «Газете.Ru» эксперт в видеоаналитике, директор по развитию RVi Group Антон Фролов.

По словам эксперта, искусственный интеллект в системах видеоаналитики позволяет автоматически выявлять действия, которые могут быть потенциальным нарушением правил экзамена, и активно применяется в сфере образования. Так, во время ЕГЭ-2025 в России уже работали более 133,8 тыс. камер видеонаблюдения, обеспечивших контроль в 5,7 тыс. пунктов проведения экзамена и более чем в 70 тыс. аудиторий. По данным Рособрнадзора, свыше 17 тыс. камер из этого контура были оснащены интеллектуальной видеоаналитикой.

«Камеры в онлайн-режиме отслеживают поведение и движения участников экзамена, сигнализируя обо всех подозрительных действиях. Так аналитика с применением ИИ дает возможность выявить использование шпаргалок, телефонов, микронаушников и попытки вынести экзаменационные материалы. Система лишь фиксирует эпизоды и передает запись на компьютер наблюдателя, который проверяет ее в ручном режиме и оперативно пресекает нарушения. Далее решение о проверке участника экзамена или о его удалении принимают наблюдатели и модераторы. Основания для удаления с экзамена следующие: наличие у ученика при себе средств связи, электронных устройств, шпаргалок и письменных заметок, несамостоятельное выполнение работы, общение с другими участниками, фотографирование или попытка вынести экзаменационные материалы», — объяснил он.

Как отметил Антон Фролов, современные системы видеонаблюдения для ЕГЭ работают на защищенных каналах связи и включают камеры высокого разрешения, оборудование для передачи данных, источники бесперебойного питания и антивандальные шкафы. Камеры обеспечивают полный обзор аудитории и ключевых зон работы с экзаменационными материалами, при этом персональные данные участников и их ответы остаются скрытыми. Система компьютерного зрения работает как в режиме онлайн, так и при анализе архивных записей, обеспечивая многоступенчатый контроль и повышая объективность оценки экзаменов.

По данным от операторов систем видеоаналитики, в прошлом году выявлено более 1,1 тыс. подозрительных эпизодов, из которых свыше 800 подтвердились в ходе проверки. Таким образом, показатель точности составляет более 70%. При этом значительная часть подтвержденных нарушений была осуществлена с помощью микронаушников и других запрещенных технических средств.

Специалист подчеркнул, что контроль за процессом сдачи экзамена с помощью видеоаналитики будет реализован и в кампании ЕГЭ 2026 года. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, например, заявлял, что цифровой контроль за соблюдением правил, включая системы видеоаналитики, остается одним из базовых элементов экзаменационной кампании.

Ранее школьникам напомнили, что сливы ЕГЭ не работают.