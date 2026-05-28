Суд в Москве приговорил трех женщин, отдавших своих детей, к условному сроку

Суд в Москве приговорил к 3,5 года условно трех женщин, которые отдали своих детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В публикации отмечается, что в 2019 году три женщины родили детей и, не желая их оставлять, отдали младенцев многодетной москвичке. Утверждается, что она с сообщницей организовали приюты для беременных, которые не желали оставлять детей, а также регистрировали по поддельным документам новорожденных как собственных детей.

«Каждую фигурантку приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — говорится в публикации.

В июле 2025 года сообщалось, что в Москве завершили расследование по трем уголовным делам, связанным с торговлей детьми. Фигурантов обвиняют по статьям о торговле людьми и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. По данным СМИ, в последнем случае речь идет о школьнице, которой было 14 лет. Всего по делу проходили 19 фигурантов.

Ранее супруги продали новорожденного сына, так как не смогли бы прокормить пятого ребенка.

 
