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В Москве более 10 человек будут судить за торговлю младенцами

В Москве в суд передали дело о торговле новорожденными с 19 фигурантами
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В Москве завершили расследование в трех уголовных дел, связанной с торговлей детьми. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

Как установили следователи, фигуранты находили беременных женщин, которые не хотели оставлять себе детей. Они обеспечивали все необходимое для родов, но после этого забирали младенца и регистрировали как своих.

«В результате преступной деятельности соучастников в период с 2015 по 2022 год от биологических матерей в другие семьи переданы 14 детей», – сообщается в публикации. Отмечается, что еще одного младенца хотели передать, но биологическая мать решила оставить его себе.

Фигурантов обвиняют по статьям о торговле людьми и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. По данным СМИ, в последнем случае речь идет о школьнице, которой было 14 лет. Всего по делу проходили 19 фигурантов.

Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

В публикации речь идет о деле «многодетной матери» Юлии Логиновой, которая вместе со знакомой, как полагают следователи, организовала эту схему.

У Логиновой 15 детей, она утверждала, что сама родила большинство, с помощью суррогатной матери – только троих. Однако в 2010 году после операции она лишилась возможности иметь детей. Тем не менее, в период с 2015 по 2019 годы она якобы рожала.

Ранее на Урале завершили дело об изнасилованных и сожженных школьницах.

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